Калининградец шесть раз надругался над малолетней падчерицей

СЕГОДНЯ 16:24 2019-09-13T16:24:59+03:00

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В Калининграде суд вынес приговор 29-летнему горожанину, который почти год, с декабря 2018-го по февраль 2019-го, насиловал свою падчерицу. Мужчина признан виновным в совершении шести преступлений.

Как установило следствие, все происходило в квартире, когда отчим оставался наедине с 9-летним ребенком. И хотя грубую силу по отношению к своей жертве извращенец не применял, его действия экспертами были квалифицированы именно как насильственные, в связи с тем, что в силу малолетнего возраста девочка не понимала характер совершаемых в отношении нее действий, то есть, по нормам Уголовного кодекса РФ, находилась в беспомощном состоянии.

- На стадии предварительного следствия и в суде мужчина вину в совершенных преступлениях признал, - сообщила официальный представитель Следственного управления СКР по региону Наталья Гацко. – По ходу расследования было допрошено порядка 20 свидетелей, получены заключения судебно-медицинских, биологических, психолого-психиатрических судебных экспертиз. Все эти доказательства исследованы в суде, который в итоге все эпизоды преступлений посчитал доказанными.

Назначенное ему наказание - 10 лет, 6 месяцев лишения свободы осужденному предстоит отбывать в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с педофила в пользу потерпевшей взыщут компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU