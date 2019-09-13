2019-09-13T17:04:03+03:00
Общество

В Калининграде сотрудница банка отсудила зарплату за сверхурочную работу

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде суд обязал банк выплатить сотруднице зарплату за сверхурочную работу. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Женщина работала финансовым консультантом в одном из банков. В неделю она работала 45 часов, хотя по Трудовому кодексу, рабочее время не может превышать 40 часов в неделю.

При выплате зарплаты работодатель не учитывал, что она работала сверхурочно, поэтому калининградка решила взыскать деньги через суд.

Московский районный суд признал, что была сверхурочная работа и взыскал с 32 995,4 рубля, а также компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей и расходы на представителя – 6 тысяч рублей. На это решение была подана апелляционная жалоба, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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