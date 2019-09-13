Из-за шторма в Зеленоградском районе не могут начать соревнования по серфингу

СЕГОДНЯ 17:44 2019-09-13T17:44:08+03:00

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В Зеленоградском районе готовятся к проведению соревнований по серфингу «Malinka Beach Surf Contest», которые посвящены закрытию летнего сезона. Однако, как сообщили «Комсомолке» организаторы», начать соревнования не могут из-за шторма.

- В поселке Малиновка, где планируется мероприятие, сильный ветер, сильный снос и прибой. Просто невозможно войти в воду, - говорит Андрей Моргунов. - Есть понятие момента ожидания соревнования. У нас он записан с 10 по 30 сентября. Так что в любой момент мы готовы выйти. Старт объявляется за 1-2 дня. Очень хотелось бы попасть на выходные дни. Чтобы и болельщиков было больше, и все спортсмены смогли участвовать.

Все участники соревнования – серфингисты из Калининградской области.

Возможно участие воспитанников детского дома из Зеленоградска, которые отучились в школе серфинга

ИСТОЧНИК KP.RU