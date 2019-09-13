На ул. Кирова в Калининграде сбили 11-летнюю девочку на велосипеде
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В пятницу, 13 сентября, на улице Кирова в Калининграде сбили школьницу на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло на улице Кирова. По предварительным данным, 44-летняя водитель сбила 11-летнюю школьницу, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу не спешившись.
В результате ДТП школьница получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU