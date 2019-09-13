На ул. Кирова в Калининграде сбили 11-летнюю девочку на велосипеде

СЕГОДНЯ 18:13 2019-09-13T18:14:58+03:00

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В пятницу, 13 сентября, на улице Кирова в Калининграде сбили школьницу на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на улице Кирова. По предварительным данным, 44-летняя водитель сбила 11-летнюю школьницу, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу не спешившись.

В результате ДТП школьница получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU