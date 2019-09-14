Бизнес Армении заинтересовался законом об ОЭЗ в Калининградской области

СЕГОДНЯ 11:39 2019-09-14T11:41:38+03:00

Об этом шла речь во время встречи Антона Алиханова и посла закавказского государства

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Накануне в калининградском правительстве состоялась официальная встреча главы региона Антона Алиханова с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в России Варданом Тоганяном.

Как сообщили в пресс-службе правительства, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере бизнеса, экономики и культуры.

Губернатор отметил, что основой межрегионального взаимодействия являются торгово-экономические отношения. В свою очередь Вардан Тоганян подчеркнул, что Калининградская область – регион, связывающий Россию с Европейским союзом.

- Благодарю за доброжелательное отношение к культурной и духовной жизни нашей общины, - сказал посол. - В этой сфере у нас все благополучно.Также есть несколько направлений, в развитии которых мы особенно заинтересованы. В первую очередь, это возможности вашей Особой экономической зоны. Мы хотим наладить активное взаимодействие в этой области.

ИСТОЧНИК KP.RU