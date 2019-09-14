ЧП в Зеленоградске: электромобиль с променада мог упасть из-за сильного бокового ветра

СЕГОДНЯ 11:51 2019-09-14T11:51:04+03:00

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Полиция проводит проверку обстоятельств ЧП в Зеленоградске, где в пятницу, пробив ограждение, электромобиль с людьми упал с променада на пляж. Как отметили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, на место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа.

- Прогулочный электромобиль при резком повороте опрокинулся прямо на променаде, - рассказала подробности происшествия начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая. - А затем от удара о металлическое ограждение сорвался по касательной к морю. Свою роль мог сыграть сильный боковой ветер, но во всем сейчас разбираются следователи. Главное, пассажиры - муж и жена из Советска -живы.

Но, к сожалению, без травм не обошлось - молодая женщина получила ожог от аккумуляторной кислоты при вертикальном ударе машины о землю.

ИСТОЧНИК KP.RU