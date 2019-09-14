2019-09-14T11:58:30+03:00
Происшествия

В Калининграде менеджер по продаже обуви присвоил 644 тысяч рублей, чтобы погасить долги по коммуналке

Кирилл Алексеев
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В ОМВД России по Московскому району Калининграда возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, ранее в полицию обратился представитель одной из фирм по продаже обуви и сообщил о выявленной недостаче.

- Оперативники ОБЭПиПК в ходе проверки установили, что 48-летний менеджер филиала организации в период с февраля по июль 2019 года систематически не вносил в кассу деньги, полученные от клиентов. Материальный ущерб составил 644 000 рублей, - сообщили в пресс-службе, добавив, что мужчина сознался в содеянном и пояснил, что потратил похищенные денежные средства на погашение задолженностей по коммунальным платежам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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