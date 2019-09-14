2019-09-14T12:06:50+03:00
Общество

Для реконструкции неоготической кирхи в Славске пришлось закупать 70-тонные фигурные леса

Кирилл Алексеев
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Накануне в рамках рабочего выезда в Славский городской округ губернатор Антон Алиханов посетил кирху Хайнрихсвальде. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, это объект культурного наследия регионального значения, где ведутся работы по приспособлению здания под досуговый центр с концертным залом на 250 человек. Срок исполнения контракта – три года. На первом этапе, который проходит в данный момент ремонтируется башня высотой 49 метров со шпилем. По словам подрядчика, объект сложен из-за сильной изношенности. Кроме того, для проведения ремонтных работ за рубежом были закуплены специальные фигурные леса весом более 70 тонн.

- Кирха является одной из главных достопримечательностей Калининградской области, визитной карточкой Славска. Для нас важно не только восстановить ее, но и сделать здесь полноценное культурное учреждение, ведь в здании прекрасная акустика. Также будем развивать близлежающую территорию, образуя настоящий туристический центр, – отметил Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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