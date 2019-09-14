Шойгу наградил летчика, потушившего горящий самолет в небе над Калининградом

СЕГОДНЯ 12:33 2019-09-14T12:35:13+03:00

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Накануне министр обороны России Сергей Шойгу вручил награды военнослужащим - победителям фестиваля "Армия России - 2019" в номинации "Мужество и честь" за совершенные ими героические поступки.

Как сообщило агентство ТАСС, среди победителей - командир звена авиадивизии Балтийского флота майор Александр Морозов, который сумел успешно посадить загоревшийся в воздухе самолет, применив систему пожаротушения. Как отмечается, поступок майора Морозова позволил избежать жертв среди жителей Калининграда, а также сохранить авиатехнику.

Еще один победитель в номинации "Мужество и честь" - командир инженерно-саперного взвода батальона военной полиции Южного военного округа капитан Александр Феоктистов. Он, принимая участие в обеспечении охраны батальона гуманитарного разминирования в Сирии, оказал содействие подорвавшемуся на мине командиру батальона и обеспечил безопасный выход остальных военнослужащих с заминированной территории.

ИСТОЧНИК KP.RU