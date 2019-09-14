Калининградская "Балтика" продлила беспроигрышную серию до семи матчей

СЕГОДНЯ 15:44 2019-09-14T15:54:52+03:00

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В Красноярске завершился матч 13-го тура первенства России по футболу ФНЛ, в котором местный "Енисей" встречался с калининградской "Балтикой".

Игра получилось напряженной и драматичной. На 36-й минуте защитник "Балтики" Максим Плопа забил гол в свои ворота, а через 14 минут "Енисей" удвоил преимущество - мяч записал на свой счет нападающий Артем Делькин. Однако калининградским футболистам удалось спасти игру. Вначале отличился бразилец Наилсон, а в компенсированное время форвард балтийцев Михаил Маркин установил окончательный счет - 2:2.

"Балтика" продлила свою беспроигрышную серию в чемпионате России до семи матчей, и с 16 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. 21 сентября калининградская команда принимает на своем поле волгоградский "Ротор".

ИСТОЧНИК KP.RU