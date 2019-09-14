В Калининградской области за сутки сгорели два автомобиля

СЕГОДНЯ 15:53 2019-09-14T15:53:29+03:00

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В пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области сообщили, что за минувшие сутки в регионе сгорели два автомобиля.

В Калининграде на улице Ручейной пожар случился 13 сентября в середине дня - здесь сгорел автомобиль марки "Пежо". А в ночь на субботу аналогичный случай произошел в Багратионовске на улице Спортивный, где огонь охватил "Форд".

К счастью, среди людей никто не пострадал, чего не скажешь об автомобилях. Причины происшествий выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU