В Калининградской области за сутки сгорели два автомобиля
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В пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области сообщили, что за минувшие сутки в регионе сгорели два автомобиля.
В Калининграде на улице Ручейной пожар случился 13 сентября в середине дня - здесь сгорел автомобиль марки "Пежо". А в ночь на субботу аналогичный случай произошел в Багратионовске на улице Спортивный, где огонь охватил "Форд".
К счастью, среди людей никто не пострадал, чего не скажешь об автомобилях. Причины происшествий выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU