2019-09-14T17:30:43+03:00
Общество

На колонну в центре Гусева установили золотого Ангела-хранителя

Кирилл Алексеев
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..Фото: Сергей Каюков
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На Центральной площади Гусева установлена скульптура Ангела-хранителя, покрытая сусальным золотом. В пятницу статую водрузили на стелу, стоящую в центре площади.

Как сообщило издание Gusev-Online, скульптурная композиция установлена в рамках проекта «Русская Победа спасла Париж» - как часть мемориального комплекса в память о победе русской армии в Гумбинненском сражении.

Сообщается также, что стоимость и изготовление скульптуры обошлось в 5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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