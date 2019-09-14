На колонну в центре Гусева установили золотого Ангела-хранителя
.Фото: Сергей Каюков
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На Центральной площади Гусева установлена скульптура Ангела-хранителя, покрытая сусальным золотом. В пятницу статую водрузили на стелу, стоящую в центре площади.
Как сообщило издание Gusev-Online, скульптурная композиция установлена в рамках проекта «Русская Победа спасла Париж» - как часть мемориального комплекса в память о победе русской армии в Гумбинненском сражении.
Сообщается также, что стоимость и изготовление скульптуры обошлось в 5 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU