2019-09-14T17:28:14+03:00
Происшествия

38-летняя калининградка украла у соседки мобильник и кошелек с деньгами

Кирилл Алексеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию обратилась 62-летняя жительница Калининграда, которая пожаловалась, что неизвестный похитил из ее комнаты мобильный телефон и кошелек с деньгами.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, сотрудники следственно-оперативной группы установили отсутствие следов взлома. Единственным человеком, имевшим доступ в коммунальную комнату потерпевшей, была ее соседка.

- В рамках расследования уголовного дела установлено, что ранее судимая 38-летняя женщина в отсутствие хозяйки жилья проникла к соседке, воспользовавшись незапертой дверью. Похищенное она продала, а денежные средства потратила на собственные нужды, - отметили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За два месяца по электронным визам Калининградскую область посетили 40 тысяч иностранцев
На колонну в центре Гусева установили золотого Ангела-хранителя
В Калининградской области за сутки сгорели два автомобиля
Калининградская "Балтика" продлила беспроигрышную серию до семи матчей
Шойгу наградил летчика, потушившего горящий самолет в небе над Калининградом
Для реконструкции неоготической кирхи в Славске пришлось закупать 70-тонные фигурные леса
В Калининграде менеджер по продаже обуви присвоил 644 тысяч рублей, чтобы погасить долги по коммуналке
ЧП в Зеленоградске: электромобиль с променада мог упасть из-за сильного бокового ветра
Бизнес Армении заинтересовался законом об ОЭЗ в Калининградской области
На ул. Кирова в Калининграде сбили 11-летнюю девочку на велосипеде
ЧП в Зеленоградске: С променада на пляж упал электромобиль, есть пострадавшие
Из-за шторма в Зеленоградском районе не могут начать соревнования по серфингу
В Калининграде сотрудница банка отсудила зарплату за сверхурочную работу