38-летняя калининградка украла у соседки мобильник и кошелек с деньгами

СЕГОДНЯ 17:28 2019-09-14T17:28:14+03:00

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В полицию обратилась 62-летняя жительница Калининграда, которая пожаловалась, что неизвестный похитил из ее комнаты мобильный телефон и кошелек с деньгами.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, сотрудники следственно-оперативной группы установили отсутствие следов взлома. Единственным человеком, имевшим доступ в коммунальную комнату потерпевшей, была ее соседка.

- В рамках расследования уголовного дела установлено, что ранее судимая 38-летняя женщина в отсутствие хозяйки жилья проникла к соседке, воспользовавшись незапертой дверью. Похищенное она продала, а денежные средства потратила на собственные нужды, - отметили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU