За два месяца по электронным визам Калининградскую область посетили 40 тысяч иностранцев
За июль и август по электронным визам Калининградскую область посетили около 40 тысяч граждан иностранных государств. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов на встрече с участниками программы международных стажировок AlfaFellowship, которая прошла накануне в областном правительстве.
- Мы не видим никаких рисков в этом – только плюсы, – прокомментировал Антон Алиханов вопрос о возможных рисках для безопасности территории в связи с увеличением числа иностранцев, прибывающих в Калининградскую область.
Программа международных стажировок AlfaFellowship реализуется с 2004 года. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, проект предоставляет возможность молодым перспективным специалистам из США, Великобритании и Германии получить практический опыт работы в России.
ИСТОЧНИК KP.RU