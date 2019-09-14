За два месяца по электронным визам Калининградскую область посетили 40 тысяч иностранцев

СЕГОДНЯ 17:38 2019-09-14T17:38:37+03:00

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За июль и август по электронным визам Калининградскую область посетили около 40 тысяч граждан иностранных государств. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов на встрече с участниками программы международных стажировок AlfaFellowship, которая прошла накануне в областном правительстве.

- Мы не видим никаких рисков в этом – только плюсы, – прокомментировал Антон Алиханов вопрос о возможных рисках для безопасности территории в связи с увеличением числа иностранцев, прибывающих в Калининградскую область.

Программа международных стажировок AlfaFellowship реализуется с 2004 года. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, проект предоставляет возможность молодым перспективным специалистам из США, Великобритании и Германии получить практический опыт работы в России.

ИСТОЧНИК KP.RU