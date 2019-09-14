В Гурьевске скутер без номеров врезался в "Фольксваген"
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В пятницу утром в Гурьевске случилось ДТП. Водитель скутера без номеров пересек двойную сплошную линию и врезался в автомобиль марки "Фольксваген".
Как сообщил "Клопс.Ru" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Калининградской области, скутер направлялся в сторону Калининграда и на перекресте Калининградского шоссе и улицы Заречной повернул налево через сплошную. В результате столкновения с автомобилем скутерист упал. С травмами он доставлен в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU