Профессор из Питера предложил развернуть под Калининградом ядерное оружие

14 Сент. 21:26 2019-09-14T21:31:23+03:00

По мнению Николая Межевича, это должно стать ответом на милитаризацию Польши

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Николай Межевич, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований предложил развернуть в Калининградской области ядерное оружие. По его мнению, это должно стать ответом на поставки в Польшу американских истребителей пятого поколения F-35.

Как сообщает РИА ФАН, Межевич считает, что нужно нарастить потенциал ПВО Балтийского флота, но не только.

- Я перешел бы к полноценному развертыванию на территории Калининградской области ядерного вооружения, - сказал Межевич в интервью агентству. - Когда это происходит в больнице, то уже колют аминазин. В нашем же случае требуется более сильнодействующее средство, способное реализовать адекватный ответ с некоторым даже опережением. Ведь не поймут иначе! Особенно в случае с Польшей.

ИСТОЧНИК KP.RU