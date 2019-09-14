Профессор из Питера предложил развернуть под Калининградом ядерное оружие
Николай Межевич, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований предложил развернуть в Калининградской области ядерное оружие. По его мнению, это должно стать ответом на поставки в Польшу американских истребителей пятого поколения F-35.
Как сообщает РИА ФАН, Межевич считает, что нужно нарастить потенциал ПВО Балтийского флота, но не только.
- Я перешел бы к полноценному развертыванию на территории Калининградской области ядерного вооружения, - сказал Межевич в интервью агентству. - Когда это происходит в больнице, то уже колют аминазин. В нашем же случае требуется более сильнодействующее средство, способное реализовать адекватный ответ с некоторым даже опережением. Ведь не поймут иначе! Особенно в случае с Польшей.
ИСТОЧНИК KP.RU