В Калининграде разыскивают мужчину, похитившего альбом с коллекционными монетами

СЕГОДНЯ 12:32 2019-09-15T12:32:06+03:00

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Полиция разыскивает калининградца, подозреваемого в краже альбома с коллекционными монетами. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По информации ведомства, инцидент произошел 4 сентября. Мужчина похитил альбом в ТЦ «Галерея», который расположен на улице Черняховского. Полиция распространила фотографию подозреваемого с камер видеонаблюдения.

Если вам что-либо известно о местонахождение разыскиваемого, то позвоните в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 554-502, 554-503 (дежурная часть), 554-601, 554-602 либо 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU