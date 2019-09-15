Экипажи вертолетов Балтфлота отработали ночные посадки на палубы кораблей

СЕГОДНЯ 13:23 2019-09-15T13:23:35+03:00

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Экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации Балтфлота отработали посадки на палубу сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» и корвета «Бойкий». Об этом сообщили в ЗВО по Балтийскому флоту.

За время учений с кораблями летчики вертолетов совершили более 30 посадок на корабль в дрейфе и на ходу, часть из которых - в ночное время. Как пояснили в ведомстве, отработка взаимодействия между экипажами кораблей флота и летным составом морской авиации является одним из элементов боевой подготовки моряков и летчиков.

— Каждый пилот должен обладать навыками управления вертолетом в условиях ограниченной видимости, когда необходимо выполнить полетное задание, осуществить безопасные взлет и посадку на палубу корабля, ориентируясь исключительно по приборам, — пояснили в Балтфлоте.

Ранее во время учений в Калининградской области экипажи отработали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками условного противника, а также осуществили взаимодействие с кораблями при выполнении противолодочных задач в морских полигонах.

ИСТОЧНИК KP.RU