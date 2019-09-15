2019-09-15T14:38:00+03:00
Общество

Калининградская область вошла в тройку регионов с самыми старыми автомобилями

Сергей Богров
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По мнению экспертов, калининградцы предпочитают надежные модели европейской сборкиПо мнению экспертов, калининградцы предпочитают надежные модели европейской сборкиФото: Карен АПРИЯНЦ
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Калининградская область входит в список регионов России, в которых ездят на самых старых автомобилях. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов авторынка.

Аналитики изучили возрастную структуру вторичного авторынка и установили, в каких регионах предлагаются самые старые машины, а где можно легко найти «свежий». Как оказалось, самые «молодые» машины продаются в Татарстане — их возраст составляет в среднем 8 лет и 5 месяцев. Затем идут Москва и Подмосковье (9 лет и 3 месяца), Удмуртия, Чечня, Пермский край и Самарская область (9 лет и 4 месяца), а также Башкортостан, Санкт-Петербург и Ленинградская область (9 лет и 6 месяцев).

— По мере продвижения на восток России автомобили «стареют». Например, самым «старым» регионом оказался Камчатский край: здесь возраст автомобилей на вторичном рынке достигает 17 лет и 8 месяцев. Стоит также отметить Калининградскую область, где этот показатель составляет 15 лет и 7 месяцев — больше, чем в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока.

Между тем, авторы исследования утверждают, что жители западной части страны выбирают современные автомобили, а в восточных регионах предпочитают простые транспортные средства, которые служат дольше

— Надежные модели европейской сборки приобретают и жители Калининграда, за счет своего географического положения перевезти автомобиль из Европы для них проще, — заключают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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