В лесу под Калининградом заблудилась пенсионерка с двумя внуками

СЕГОДНЯ 15:06 2019-09-15T15:06:37+03:00

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В воскресенье в Полесском районе в лесу заблудилась пенсионерка с двумя внуками 14 и 16 лет. Об этом сообщили в сообществе «Поиск пропавших людей Калининград».

Семья пропала в лесном массиве в районе поселка Сосновка. Около часа дня был объявлен сбор добровольцев на поиски пропавших. Впоследствии женщина с внуками были найдены и выведены из леса.

ИСТОЧНИК KP.RU