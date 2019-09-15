В лесу под Калининградом заблудилась пенсионерка с двумя внуками
Был объявлен сбор добровольцев на поиски пропавших
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В воскресенье в Полесском районе в лесу заблудилась пенсионерка с двумя внуками 14 и 16 лет. Об этом сообщили в сообществе «Поиск пропавших людей Калининград».
Семья пропала в лесном массиве в районе поселка Сосновка. Около часа дня был объявлен сбор добровольцев на поиски пропавших. Впоследствии женщина с внуками были найдены и выведены из леса.
ИСТОЧНИК KP.RU