На трассе под Зеленоградском опрокинулся автомобиль: пострадал водитель
Водитель получил телесные повреждения
Фото с места ДТПФото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В минувшую субботу, 14 сентября, в Зеленоградске произошло ДТП, в котором пострадал 50-летний водитель. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По предварительной информации, авария произошла в 16:30 на 6 км трассы Зеленоградск-Приморск. Водитель автомобиля «Ока» на прямом участке дороги не справился с управлением съехал в придорожный кювет. После этого транспортное средство перевернулось на крышу. В результате водитель получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU