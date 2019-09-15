На трассе под Зеленоградском опрокинулся автомобиль: пострадал водитель

СЕГОДНЯ 15:25 2019-09-15T15:42:28+03:00

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В минувшую субботу, 14 сентября, в Зеленоградске произошло ДТП, в котором пострадал 50-летний водитель. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительной информации, авария произошла в 16:30 на 6 км трассы Зеленоградск-Приморск. Водитель автомобиля «Ока» на прямом участке дороги не справился с управлением съехал в придорожный кювет. После этого транспортное средство перевернулось на крышу. В результате водитель получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU