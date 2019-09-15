В Калининградской области двухлетняя девочка утонула в самодельном бассейне

СЕГОДНЯ 16:03 2019-09-15T17:03:19+03:00

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В Советское двухлетняя девочка утонула в самодельном бассейне, который был установлен во дворе дома. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на представителя Следственного комитета.

Инцидент произошел в минувшую субботу днем. По предварительной информации, ребенок перелез через бортик бассейна в момент, когда старший брат, следивший за ней, ненадолго отвлекся.

По данному факту проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, условия воспитания девочки. Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU