В Калининградской области двухлетняя девочка утонула в самодельном бассейне
В Советское двухлетняя девочка утонула в самодельном бассейне, который был установлен во дворе дома. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на представителя Следственного комитета.
Инцидент произошел в минувшую субботу днем. По предварительной информации, ребенок перелез через бортик бассейна в момент, когда старший брат, следивший за ней, ненадолго отвлекся.
По данному факту проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, условия воспитания девочки. Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU