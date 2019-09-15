В Калининграде водитель врезался в отделение «Почты России»

СЕГОДНЯ 16:32 2019-09-15T19:26:38+03:00

Инцидент произошел в почтовом отделении на улице Молодой Гвардии

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В Калининграде неизвестные повредили стеклянные двери отделения «Почты России». Об этом сообщают очевидцы сообщества «ДТП и ЧП | Калининград» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в почтовом отделении на улице Молодой Гвардии. На опубликованном снимке видно разбитое стекло двери, а также повреждения других элементов входа.

Как позднее сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «Почты России», двери в отделение были разбиты в результате наезда автомобиля.

— Данный инцидент произошел по вине водителя, допустившего наезд автомобиля во входную зону отделения связи при парковке. Водитель полностью признал вину и обязался возместить причиненный ущерб. Ремонт входной группы будет осуществлен в кратчайшие сроки, — пояснили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU