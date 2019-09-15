В Польше оппозиция обещает вернуть режим МПП с Калининградом в случае победы на выборах

СЕГОДНЯ 17:51 2019-09-15T17:51:51+03:00

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Польская оппозиция пообещала восстановить режим малого приграничного передвижения с Калининградской областью в случае победы на выборах в парламент. Об этом сообщает издание Dziennik Zachodni.

Предвыборное обещание о возобновлении режима МПП вошло в программы сразу двух оппозиционных партий Польши — PSL и SLD. Выборы в парламент страны должны состояться 13 октября.

Напомним, режим МПП с Калининградской областью был приостановлен в июле 2016 года. Первоначально причиной были названы вопросы безопасности саммита НАТО в Варшаве с 8 по 9 июля 2016 года, а также Всемирный Дни молодёжи с 20 по 31 июля 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU