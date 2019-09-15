В Калининградской области из леса вывели заблудившуюся супружескую пару
Прибывшие спасатели сумели вывести их из леса
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В воскресенье днем в Полесском районе заблудилась супружеская пара. Об этом сообщили в группе «Поиск пропавших людей Калининград».
Муж и жена пропали в лесу недалеко от посёлка Сосновка. Ближе к 17:30 начался сбор добровольцев на поиски пропавших. Прибывшие на место спасатели МЧС отыскали и вывести их из леса.
Напомним, в это воскресенье из леса в Полесском районе не смогла самостоятельно выбраться пенсионерка с двумя внуками. Впоследствии их удалось вывести из леса.
ИСТОЧНИК KP.RU