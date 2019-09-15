Калининградцев приглашают на экологический квест в Зеленоградске

СЕГОДНЯ 19:45 2019-09-15T19:45:11+03:00

Всего за игру удается собрать от 1 до 5 тонн мусора

Изменить размер текста: A A

В Зеленограде 21 сентября пройдет экологический квест по уборке мусора и сортировке отходов «Чистые игры».

— «Чистые Игры» — командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Это увлекательная игра с призами, где участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. В среднем за игру собирают от 1 до 5 тонн мусора, — уточняют организаторы.

Всего за игру удается собрать от 1 до 5 тонн мусора, а лучшие команды получают призы. Мероприятие бесплатное. Для участия в нем необходимо зарегистрировать команду от 2 до 4 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU