В Калининграде на Рокоссовского ветер повалил дерево на автомобили

СЕГОДНЯ 20:18 2019-09-15T20:18:00+03:00

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В воскресенье на улице Рокоссовского в Калининграде сильный ветер повалил дерево на припаркованные возле дома автомобили. Как сообщил очевидец, ствол дерева упал на машины, стоявшие возле отделения полиции.

По предварительной информации, повреждения получили пять автомобилей. На месте находятся сотрудники Госавтоинспекции. По словам сотрудников ГИБДД, транспортные средства получили вмятины и царапины.

ИСТОЧНИК KP.RU