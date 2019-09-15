В Зеленоградске погиб турист из Латвии, которого смыло волной

15 Сент. 21:43 2019-09-15T21:43:48+03:00

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В воскресенье в Зеленоградске погиб турист, которого смыло волной с мола. Об этом сообщила очевидец трагедии на своей странице в Facebook. Как рассказала калининградка, на берегу отдыхала группа из Латвии и сегодня они должны были возвращаться домой.

— Позвонила 112, сказали, что уже несколько звонков было, к вам выехали. Через минут 5 перезвонила на мой номер врач Скорой, уточнить, куда подъехать. В итоге, все кто был на променаде, наблюдали, как человек выбился из сил и погиб, он просто стал как тряпочка на волнах. Позднее один из латышей добыл где-то веревку и достал товарища. Скорой к этому моменту еще не было, МЧС тоже, — заявила женщина.

По словам калининградки, позднее от МЧС подошел один сотрудник без всякого оборудования. Скорая на променад тоже заехать не смогла, машина застряла перед воротами санатория «Зеленоградск». Когда прибыли медики, осталось только констатировать смерть.

— Почему в шторм допущены люди на мол Зеленоградска, где их в любой момент может смыть волной?! Почему там не висят спасательные круги с веревками, которые могли бы спасти жизнь?! Почему служба МЧС Зеленоградска не оснащена всем необходимым для спасения жизни на воде, вплоть до плавсредств?! - задает вопросы в посте женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU