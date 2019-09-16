2019-09-16T10:18:48+03:00
Общество

В Калининграде 13 улиц до вечера остались без электричества

Виктор Сергеев
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В Калининграде в понедельник, 16 сентября, в течение дня не будет электричества в домах на 13-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов не будет электричества на ул. А.Невского 133,133а; ул. Тельмана 81,90-1,90-2. Также отключен и светофор на пересечении ул. А.Невского-ул.Островского.

До 18 свет отключен в Ленинградском и Центральном районе по адресам:

ул. Белинского 30,34,36,38,45,

ул. Глазунова 1,2,3-9,9а,11,12,13,14,18,20-38

ул. Красносельская 36-40а,56,58,60-60а, 72-78,80-80б

ул. Добролюбова 17а,25,28,32,34,38,40,42,44

ул. Ватутина 19,20,20а,21,22,23-28,28а,28б,28в,29,30-42

ул. Белинского 3,7,-15,16а,17-26,26а,27, 27а,28,29,29а,32,33,33а,37-39,41

ул.Воздушная35а,39а,39б,41,43,43а,43б,45,46а,47,49,51,53-56,56а,57-59,60а,62-64,64а,64б,65,66а,66б,66в,67,69,71,73,74-76,,82-84,86

ул. Сапёрная 3-13,13а,14-23,23а,24-28,28а,29,31,33

ул. Добролюбова 17а,19-22,24,24б,26

ул. Ватутина 22

ул. У. Громовой 99,100,105,107,109-113,123,132

ул. Иртышская (СТ «Заря»).

Холодное водоснабжение приостановлено до 13 часов на ул. А.Невского 133. До 18 часов воды не будет на ул. У. Громовой 105,111,115,117.

ИСТОЧНИК KP.RU

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