Очевидцы сообщают о серьезном ДТП на Балтшоссе
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В понедельник утром на балтийском шоссе произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте.
Авария произошла в районе шиповского поворота. Там в лобовую столкнулись «Мерседес» и «Митсубиси».
Оба автомобиля получили серьезные технические повреждения, на месте работали две машины «скорой помощи». По предварительным данным, в результатеДТП есть пострадавшие.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU