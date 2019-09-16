Очевидцы сообщают о серьезном ДТП на Балтшоссе

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-16T11:05:03+03:00

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В понедельник утром на балтийском шоссе произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте.

Авария произошла в районе шиповского поворота. Там в лобовую столкнулись «Мерседес» и «Митсубиси».

Оба автомобиля получили серьезные технические повреждения, на месте работали две машины «скорой помощи». По предварительным данным, в результатеДТП есть пострадавшие.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU