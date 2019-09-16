2019-09-16T11:57:35+03:00
Общество

Под Калининградом мотоцикл врезался в легковушку и съехал в кювет

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Гурьевском районе в ДТП пострадал водитель мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 14-м километре автодороги Калининград-Крылово, когда водитель «Мерседеса» решил повернуть налево и не уступило дорогу мотоциклу «Хонда».

После столкновения мотоцикл съехал в придорожный кювет.

В результате ДТП 27-летний водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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