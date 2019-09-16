Под Калининградом мотоцикл врезался в легковушку и съехал в кювет
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Гурьевском районе в ДТП пострадал водитель мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на 14-м километре автодороги Калининград-Крылово, когда водитель «Мерседеса» решил повернуть налево и не уступило дорогу мотоциклу «Хонда».
После столкновения мотоцикл съехал в придорожный кювет.
В результате ДТП 27-летний водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU