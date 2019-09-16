В Калининграде пьяный пассажир поезда оскорбил и ударил полицейского

СЕГОДНЯ 12:05 2019-09-16T12:05:28+03:00

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На жителя Калининграда завели уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления СК.

Инцидент произошел на Северном вокзале. К полицейским обратился охранник ЧОПа, который рассказал, что в вагоне электропоезда один из пассажиров спит и отказывается выходить.

Прибывшие на место транспортные полицейские обнаружили в вагоне пьяного мужчину, который отказался выходить, а затем оскорбил и ударил одного из сотрудников.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU