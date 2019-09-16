Легкоатлеты из Калининграда завоевали три медали двух чемпионатов России

СЕГОДНЯ 12:05 2019-09-16T12:05:51+03:00

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В Сочи прошли масштабные легкоатлетические соревнования: национальный командный чемпионат и отечественный старт по эстафетному бегу.

Дважды отличился представитель Калининграда Олег Спиридонов.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, чемпион России среди студентов завоевал медаль в спринтерском барьерном беге на командном турнире, а затем и в составе сборной Санкт-Петербурга в эстафетном.

В спринтерском финале калининградец взял бронзу. В эстафете 4x110 сборная Питера с Олегом Спиридоновым в составе стала лучшей, опередив в финале представителей Кемеровской и Волгоградской областей.

Кроме того, медалисткой командного чемпионата стала Елена Зуйкевич и тоже в беге с барьерами. На дистанции 400 метров она взяла серебро, опередив спортсменку из Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU