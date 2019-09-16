2019-09-16T12:40:59+03:00
Общество

В Черняховске два депутата лишились мандатов за сокрытие доходов и имущества

Виктор Сергеев
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В Черняховске два депутата окружного совета лишились мандатов за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Виталий Корзин и Виктор Романюк предоставили недостоверные сведения о доходах, имуществе депутатов и членов их семей. Также один из народных избранников скрыл участие своей супруги в коммерческой организации.

Кроме этого, депутаты попались на махинациях с арендой помещений для приема избирателей. Оба арендовали помещения у аффилированных с ними организаций, фактически, сами у себя, при этом, получая из бюджета компенсации.

В результате губернатор Антон Алиханов направил в совет депутатов заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий в связи с утратой доверия. На очередной сессии Совета округа депутаты большинством голосов приняли решение о лишении Виталия Корзина и Виктора Романюка депутатских мандатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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