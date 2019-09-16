После гибели латвийского туриста в Зеленоградске на променаде установят спасательные круги с канатами
После трагического случая с 49-летним туристом из Латвии, которого смыло с пирса в море в минувшие выходные, власти намерены установить на променаде спасательные средства. Об этом со ссылкой на начальника отдела ГО и ЧС Эдуарда Колкина сообщает газета «Волна».
- Главой администрации дано распоряжение установить на пирсе спасательные круги с канатами, - сообщил Колкин. - В условиях шторма, когда человека волнами может сильно ударить о берегозащитные конструкции, вряд ли можно возлагать на них большую надежду. Но, возможно, они помогут терпящим бедствие удерживаться на воде какое-то время до прибытия помощи. Также будет усилена профилактическая информационная работа, установлены дополнительные щиты с памятками о том, что опасно находиться на пирсе во время шторма. То, что произошло — ужасная трагедия. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
Напомним, пострадавший скончался 15 сентября в машине скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU