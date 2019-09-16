Калининградская компания получит 20 млн на развитие инновационного производства

СЕГОДНЯ 12:46 2019-09-16T12:47:21+03:00

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Калининградская компания «Русские игрушки» выиграла грант в 20 млн рублей от Фонда развития инновациям. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Русские игрушки» производят в Гурьевске игрушечные фигурки из цветных металлов и сплавов. Деньги будут направлены на внедрение инновационного метода литья.

- Это один из крупнейших грантов, полученных калининградскими участниками по программе Фонда содействия инновациями, – сообщил министр экономического развития, промышленности и торговли Дмитрий Кусков. – В этом году мы целенаправленно усилили работу с заявителями из числа предпринимателей, создающих или планирующих расширять производство инновационной продукции. Для малого и среднего бизнеса программы Фонда – это доступная возможность реализовать инвестиционно затратные проекты

Сообщается, что внедрение инновационного метода литья позволит улучшить качество изделий, делая их более конкурентными по сравнению с зарубежными аналогами. Кроме того, используемая технология позволяет сократить трудозатраты и сэкономить используемые материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU