2019-09-16T17:34:50+03:00
Происшествия

В Калининграде в больницу после пожара доставили 7-месячного ребенка

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Пожар случился в понедельник, 16 сентября в 8:20 в жилом доме на улице Школьной в Калининграде. В общем коридоре дома горела коляска. С места происшествия на машине «Скорой помощи» в Детскую областную больницу с признаками отравлением продуктами горения был доставлен 7-месячный ребенок.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС России, младенца осмотрели и отпустили домой.

- Обошлось без госпитализации, - отметили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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