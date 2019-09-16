В Калининграде в больницу после пожара доставили 7-месячного ребенка
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Пожар случился в понедельник, 16 сентября в 8:20 в жилом доме на улице Школьной в Калининграде. В общем коридоре дома горела коляска. С места происшествия на машине «Скорой помощи» в Детскую областную больницу с признаками отравлением продуктами горения был доставлен 7-месячный ребенок.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС России, младенца осмотрели и отпустили домой.
- Обошлось без госпитализации, - отметили в МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU