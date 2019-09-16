Обвиняемых в хищении 700 млн при строительстве «Стадиона Калининград» выпустили из СИЗО

СЕГОДНЯ 13:31 2019-09-16T13:34:34+03:00

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Центральный районный суд Калининграда изменил меру пресечения обвиняемым в крупном хищении бюджетных средств при строительстве «Стадиона Калининград».

Бывшего министра строительства Калининградской области Амира Кушхова и замглавы регионального управления капитального строительства Сергея Трибунского обвиняют в хищении 752 млн рублей.

По версии следствия, калининградские чиновники вступили в сговор с компанией «Группа Сумма» братьев Магомедовых, предоставили в казначейство недостоверные документы об объемах строительства, в результате подрядчикам было перечислено 752 млн рублей, которые затем были похищены

Кушхов и Трибунский 27 месяцев повели в СИЗО, в понедельник, суд отправил их под домашний арест до 16 декабря. Бывший министр будет проживать на съемной квартире, так как у него нет жилья в области.

После заседания Амир Кушхов пригласил журналистов на последующие заседания, обещая «много чего интересного». Он также заявил, что считает строительство стадиона достижением, так как «позорно иметь болото в центре города» и отметил роль Николая Цуканова в возведении спортивного объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU