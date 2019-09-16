Все стояли и снимали на телефоны: В МЧС прокомментировали гибель туриста из Латвии в Зеленоградске

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-16T13:47:52+03:00

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Трагическую гибель 49-летнего туриста из Латвии, которого смыло с пирса в море в минувшее воскресенье, прокомментировали в региональном МЧС.

- К спасателям, которые базируются неподалеку от променада, на велосипеде приехал мужчина-очевидец. Он сообщил о том, что в воде у мола находится человек. Спасатели, которые только что приехали с Куршской косы, где в районе Морского искали утонувшего человека, отреагировали сразу. Они дали этому мужчине спасательный круг и веревку, он с ними поехал к молу. Следом побежал спасатель, потом еще один. Но когда он прибыл на место, утопающий находился уже в 30 метрах от мола и не подавал признаков жизни, а возле променада стояла толпа, - сказал «Комсомолке» руководитель пресс-службы МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов. – Получилось так, что сигнал о произошедшем поступил поздно. Все стояли и снимали на телефоны, пока мужчина еще держался за цепь. Вероятно, рассчитывали самостоятельно его вытащить. А спасателям начали звонить, когда его уже унесло в море. Если бы позвонили сразу, то шансов спасти было бы больше.

Очевидцы обвиняют МЧС в том, что вовремя не подплыли на лодке к тонущему. Однако, как говорят специалисты, спасательный катер в Зеленоградске в том месте спустить негде, а даже если это было бы возможно, при таком сильном волнении он не смог бы работать в море.

Напомним, мужчину пытались реанимировать на берегу. Пострадавший скончался 15 сентября в машине скорой помощи.

После гибели туриста в Зеленоградске на променаде установят спасательные круги с канатами.

ИСТОЧНИК KP.RU