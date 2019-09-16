Председатель Калининградского областного суда ушел в почетную отставку

СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-16T13:54:25+03:00

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Председатель Калининградского областного суда Виктор Фалеев был назначен на очередной 6-летний срок в конце августа 2013 года. Срок полномочий истек в конце августа этого года.

- Поэтому Виктор Иванович подал заявление о почетной отставке, - сообщили в пресс-службе суда. - На основании закона о статусе судей РФ почетный уход судьи сохраняет за этим лицом звание судьи, гарантии личной неприкосновенности, принадлежность к судейскому сообществу.

Кроме того, судье выплачивается выходное пособие из расчета ежемесячного денежного вознаграждения по последней должности за каждый полный год работы судьей, но не менее шестикратного размера ежемесячного денежного вознаграждения по оставляемой должности, а также выплачивается компенсация на приобретение проездных документов на все виды общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения за счет средств федерального бюджета.

Виктор Фалеев возглавлял областной суд с 1996 года. Исполняющим обязанности председателя областного суда назначен заместитель председателя Николай Ларин. Кто будет преемником Виктора Фалеева на этом посту пока неизвестно. Этот вопрос рассматривает высшая квалификационная коллегия судей РФ. А указ по назначению судьи подписывает президент страны.

ИСТОЧНИК KP.RU