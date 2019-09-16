2019-09-16T13:56:23+03:00
Общество

В Калининградской области началась массовая уборка картофеля и овощей

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области началась массовая уборка картофеля и овощей. В этом году урожай предстоит убрать с площади 3 666 гектаров, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

В Гурьевском округе посевы превышают 1,2 тысячи гектаров, в тройку лидеров по выращиванию картофеля входят также Славский и Гвардейский округа – 533 и 500 гектаров соотвественно.

По данным министерства, на сегодняшний день убрано 39 % площадей картофеля и 31 % – овощей открытого грунта. Валовый сбор картофеля превысил 30 тысяч тонн, овощей – 5,6 тысяч тонн. При чем средняя урожайность картофеля существенно превышает среднероссийский показатель – 307 центнеров с гектара против 248,3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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