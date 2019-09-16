В октябре в Калининграде снимут два художественных фильма

СЕГОДНЯ 13:59 2019-09-16T14:01:37+03:00

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Еще два фильма планируют снять в Калининграде. Работы киногрупп намечены на октябрь. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в VK.

«Об этом уведомила нас продюсерская компания «Леандра», гарантировав попутно «сохранность памятников культуры и чистоту, соблюдение техники безопасности», - говорится в сообщении администрации Калининграда.

Уточняется, что дыма, стрельбы и военной техники в фильмах не предусмотрено.

Речь идет о картине «Сжигая за собой мосты» об искусствоведе, которая хоронит в Калининграде отца, узнает о семейных тайнах и находит любовь.

Второй фильм – «Два силуэта на закате солнца» о девушке-фотографе, которая однажды узнает, что где-то в Калининграде у нее есть дед. Отправляясь на его поиски, она становится объектом пристального внимания и, рискуя жизнью, раскрывает преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU