В Калининграде мужчина ножом порезал лицо своему брату

СЕГОДНЯ 14:16 2019-09-16T14:19:43+03:00

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Инцидент случился на улице Емельянова в Калининграде – там между двумя братьями произошел конфликт. Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области, один из мужчин нанес другому резаную рану ножом в области лица.

Потерпевший сам позвонил в правоохранительные органы.

Незамедлительно прибыв на место, сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника. Тот сознался в содеянном.

Задержанного передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU