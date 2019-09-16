Калининградец украл у бросившей его возлюбленной перфоратор

СЕГОДНЯ 14:26 2019-09-16T14:26:00+03:00

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В полицию Калининграда пришла расстроенная 45-летняя женщина. Горожанка рассказала, что из ее квартиры пропали мобильный телефон и перфоратор.

Полицейские выяснили, что накануне с ее квартиры съехал 41-летний сожитель, с которым она порвала отношения. Мужчина, очевидно, решил оставить что-нибудь на память, и прихватил первое попавшееся имущество.

Безработного мужчину разыскали и задержали в Светлом. Мобильный телефон он успел продать, зато перфоратор у него изъяли и вернули хозяйке. На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU