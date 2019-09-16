В Светлогорске летом из воды спасли 12 купальщиков

СЕГОДНЯ 14:39 2019-09-16T14:46:45+03:00

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Летом спасатели в Светлогорске вытащили из воды 12 купальщиков, трое из них – дети. Об этом сообщается на странице администрации Светлогорска в «Фейсбук».

Одним из запоминающихся происшествий стало июльское спасение из воды девочки, которая вместе с другом прогуливалась по берегу моря в шторм, и ее смыло волной, рассказал главный спасатель Светлогорского округа Геннадий Земко.

- В Отрадном вытащили из воды двоих женщин, которые заплыли слишком далеко и им понадобилась помощь. В общей сложности медицинскую помощь спасателей на постах в Светлогорске, Отрадном, Филинской бухте и Донском получили 56 человек. Большая работа проводилась на берегу по предупреждению людей о возможности происшествий. Также за сезон из Балтийского моря спасателями были извлечены металлические предметы, представляющие опасность, - отметили в администрации муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU