В Калининграде из оборота изъяли 30 тысяч бутылок нелегального алкоголя

СЕГОДНЯ 15:16 2019-09-16T15:16:34+03:00

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В Калининграде прокуратура и Росалкогольрегулирование обнаружили крупную партию левого алкоголя и сигарет. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки ООО «МРОВ» на проспекте Калинина, 4 было обнаружено и изъято более 30 тыс. бутылок нелегального алкоголя и более 25 тыс. безакцизных пачек сигарет. Алкоголь и сигареты хранились в помещениях объекта культурного наследия регионального значения «Равелин Фридланд», который арендовала компания.

Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании учредителей компании.

ИСТОЧНИК KP.RU