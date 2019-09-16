В Калининграде из оборота изъяли 30 тысяч бутылок нелегального алкоголя
В Калининграде прокуратура и Росалкогольрегулирование обнаружили крупную партию левого алкоголя и сигарет. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проверки ООО «МРОВ» на проспекте Калинина, 4 было обнаружено и изъято более 30 тыс. бутылок нелегального алкоголя и более 25 тыс. безакцизных пачек сигарет. Алкоголь и сигареты хранились в помещениях объекта культурного наследия регионального значения «Равелин Фридланд», который арендовала компания.
Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании учредителей компании.
ИСТОЧНИК KP.RU