В ДТП на балтийской трассе пострадали два человека
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Стали известны обстоятельства крупного ДТП на балтийской трассе. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По предварительным данным, 36-летняя водитель «Пежо» выехала на встречную полосу и врезалась в «Мерседес»,за рулем которого находился 34-летний водитель.
В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя получили телесные повреждения и были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU