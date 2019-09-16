В ДТП на балтийской трассе пострадали два человека

СЕГОДНЯ 15:30 2019-09-16T15:30:52+03:00

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Стали известны обстоятельства крупного ДТП на балтийской трассе. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительным данным, 36-летняя водитель «Пежо» выехала на встречную полосу и врезалась в «Мерседес»,за рулем которого находился 34-летний водитель.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя получили телесные повреждения и были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU