Под Калининградом пройдет турнир по конкуру
Соревнования по конкуру «Янтарная Шпора 2019» соберут лучших наездников 22 сентября на конной базе спортшколы олимпийского резерва по современному пятиборью в поселке Свободное (ориентир — гостевой дом «Охота»).
Как сообщают организаторы, вход на турнир будет свободный. В программе соревнований заявлено четыре маршрута с различной высотой препятствий.
Начало соревнований, которые проводятся 15-й год, в 10:00.
Гостей ждут: парад участников в конном строю, джигитовка, выступления всадников.
Программа:
10:00 — Парад участников в конном строю.
10:00* — Конкур №1 «Классический» с гандикапом — с высотой препятствий 40-60 см.
11:15* — Конкур №2 «Классический», без перепрыжки — с высотой препятствий 80 см.
13:00* — Конкур №3 «В две фазы» — с высотой препятствий 100-110 см.
15:30* — Конкур №4 «Выбери свой маршрут» — с высотой препятствий до 120 см.
17.00* — Церемония награждения.
*Время может быть изменено и будет уточняться во время проведения соревнований.
ИСТОЧНИК KP.RU