2019-09-16T15:51:24+03:00
Спорт

Под Калининградом пройдет турнир по конкуру

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Соревнования по конкуру «Янтарная Шпора 2019» соберут лучших наездников 22 сентября на конной базе спортшколы олимпийского резерва по современному пятиборью в поселке Свободное (ориентир — гостевой дом «Охота»).

Как сообщают организаторы, вход на турнир будет свободный. В программе соревнований заявлено четыре маршрута с различной высотой препятствий.

Начало соревнований, которые проводятся 15-й год, в 10:00.

Гостей ждут: парад участников в конном строю, джигитовка, выступления всадников.

Программа:

10:00 — Парад участников в конном строю.

10:00* — Конкур №1 «Классический» с гандикапом — с высотой препятствий 40-60 см.

11:15* — Конкур №2 «Классический», без перепрыжки — с высотой препятствий 80 см.

13:00* — Конкур №3 «В две фазы» — с высотой препятствий 100-110 см.

15:30* — Конкур №4 «Выбери свой маршрут» — с высотой препятствий до 120 см.

17.00* — Церемония награждения.

*Время может быть изменено и будет уточняться во время проведения соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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