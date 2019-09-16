Часть Балтийска осталась без света и воды из-за аварии на электросетях
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В понедельник, 16 сентября, в Балтийске из-за аварии на электросетях обесточены несколько подстанций. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в «Вконтакте».
Кроме этого, на ВНС-2 произошло отключение насосного оборудования.
- Специалисты Оборонэнерго занимаются аварийно-восстановительными работами. Приносим извинения за доставленные неудобства, - добавили в администрации Балтийска.
ИСТОЧНИК KP.RU