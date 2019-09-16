Часть Балтийска осталась без света и воды из-за аварии на электросетях

СЕГОДНЯ 15:59 2019-09-16T16:01:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 16 сентября, в Балтийске из-за аварии на электросетях обесточены несколько подстанций. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в «Вконтакте».

Кроме этого, на ВНС-2 произошло отключение насосного оборудования.

- Специалисты Оборонэнерго занимаются аварийно-восстановительными работами. Приносим извинения за доставленные неудобства, - добавили в администрации Балтийска.

ИСТОЧНИК KP.RU