2019-09-16T16:01:04+03:00
Общество

Часть Балтийска осталась без света и воды из-за аварии на электросетях

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В понедельник, 16 сентября, в Балтийске из-за аварии на электросетях обесточены несколько подстанций. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в «Вконтакте».

Кроме этого, на ВНС-2 произошло отключение насосного оборудования.

- Специалисты Оборонэнерго занимаются аварийно-восстановительными работами. Приносим извинения за доставленные неудобства, - добавили в администрации Балтийска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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