Калининградские приставы выдворили за пределы региона 10 иностранцев

СЕГОДНЯ 16:48 2019-09-16T16:49:31+03:00

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С начала сентября калининградские приставы выдворили за пределы региона 10 иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Все гастарбайтеры находились в области по временным разрешениям на работу, однако по истечении срока действия к себе на родину не возвращались. При этом, суды не нашли уважительных причин, препятствующих иностранца своевременно выехать за пределы России.

Выдворяемым иностранцам в течение пяти лет въезд в Россию будет закрыт, добавили в пресс-службе УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU