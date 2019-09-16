Калининградские приставы выдворили за пределы региона 10 иностранцев
.Фото: Служба судебных приставов
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С начала сентября калининградские приставы выдворили за пределы региона 10 иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Все гастарбайтеры находились в области по временным разрешениям на работу, однако по истечении срока действия к себе на родину не возвращались. При этом, суды не нашли уважительных причин, препятствующих иностранца своевременно выехать за пределы России.
Выдворяемым иностранцам в течение пяти лет въезд в Россию будет закрыт, добавили в пресс-службе УФССП.
ИСТОЧНИК KP.RU